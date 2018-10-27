هيكلان عظميان يعودان لحضارة سبقت الإنكا

المصدر: كوسكو - د ب أ

عثر علماء الآثار في بيرو على هيكلين عظميين بشريين يقدر عمرهما بثلاثة آلاف عام تقريباً.

وقال عالم الآثار لوس مونروي لوكالة أنباء «أندينا» الإخبارية، أول من أمس، إن الرفات تعود لمراهقين وترجع لمجتمع ما قبل الإنكا المعروف باسم «ثقافة ماركافالي». وجمجمة أحد الهيكلين مزينة بصفائح ذهبية وفضية، ما يشير إلى أنها كانت خاصة بشخصية مهمة.

وعثر العلماء أيضاً على بقايا ما يبدو أنه جمل تم ذبحه كقربان في المقبرة.

كما جرى العثور أيضاً على آثار ورشة مصنوعة من الحجارة وقطع خزف مكسورة بالقرب من الهيكلين العظميين.

وفي عام 2013، عثر علماء الآثار على رفات 5 أشخاص في نفس الموقع الذي يغطي مساحة 28 ألف متر مربع تقريباً. وانتشرت ثقافة ماركافالي في وادي كوسكو قبل الميلاد بألف عام، ولكن الإنكا لم تحتل المنطقة إلا بعد ألفي عام لاحقة.