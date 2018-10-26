شاهد.. الأرض تبتلع سيدتين

المصدر: البيان الالكتروني

التقطت كاميرات المراقبة في تركيا لحظة سقوط سيدتين في حفرة كبيرة بعد وقوع إنهيار أرضي في أحد شوارع مدينة ديار بكر في جنوب تركيا.

شريط الفيديو، الذي نشرته "يورونيوز"، أظهر سيدتين، قالت وسائل الإعلام التركية إنهما طبيبة وممرضة تشتغلان في أحد المراكز الطبية في المدينة تتحدثان لثوان قبل أن تلتهمهما الأرض بعد وقوع الإنهيار.

وسارع السكان والمارة إلى مكان الحادث لمحاولة إنقاذ الضحيتين.

وأكدت وسائل الإعلام المحلية نجاة السيدتين من الموت وإصابتهما بجروح طفيفة.