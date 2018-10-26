تكريم كلب بوسام الشجاعة بعد وفاته

المصدر: البيان الالكتروني

كرّمت أستراليا اليوم (الجمعة) الكلب «كوغا» نظراً لإسهاماته في إنقاذ كثير من الأروح حيث كان يعمل ضمن صفوف القوات الأسترالية في أفغانستان، بعد وفاته، ومنحته «وسام ديكن» للشجاعة.

وقال مدرب الكلب إن «كوغا» كان على قدر عالٍ من التدريب، وإن شجاعته أنقذت كثيراً من الأرواح أثناء مهمة القوات الأسترالية في أفغانستان وفق صحيفة الشرق الأوسط.

وكان «كوغا» ضمن دورية لقوات أستراليا خاصة في أفغانستان عام 2011، تحاول تحديد هدف لحركة طالبان، عندما أرسله مدربه يستطلع الطريق تحسباً لوجود خطر.

وأضاف المدرب «السير جنت جيه»، أن الكلب أشار إلى وجود شخص ما يبدو أنه نصب كميناً للدورية.

وأوضح أن «كوغا» ألقى بنفسه في مياه نهر، قبل أن ينهمر عليه الرصاص من أسلحة آلية.

وأوضح المدرب لهيئة الإذاعة الأسترالية «أيه بي سي» أنه رأى «طلقات الرصاص وهي تتساقط حوله (الكلب) في الماء»، وأنه أسرع بإطلاق النار صوب المكان الذي كان يختبئ فيه أحد المسلحين. ورغم الطلقات المدوية، استطاع «كوغا» السباحة إلى الجانب الآخر من النهر والإمساك بالمقاتل.

وقال السير جنت جيه إن المسلح استهدف الكلب بدلا من الدورية، وإنه تمكن من الإفلات من «كوغا» والفرار بعد أن أطلق النار على الكلب.

ورغم الإصابة تمكن «كوغا» من السباحة عائدا إلى مدربه، بعد أن أصابته 5 أعيرة نارية وكثير من الشظايا، حيث هُرِع به إلى القاعدة بمروحية لتلقي العلاج.

واستمر «كوغا» في تلقي العلاج في أفغانستان وأستراليا وألمانيا على مدار 9 أشهر حتى فارق الحياة.