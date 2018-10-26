المغنية الشهيرة "سينيد أوكونور" تعتنق الإسلام

المصدر: وكالات

أعلنت المغنية العالمية الشهيرة الآيرلندية سينيد أوكونور مساء الخميس، اعتناقها الدين الإسلامي وتغيير اسمها إلى "شهداء دافيد".

وبحسب صحيفة "إيريش بوست" الآيرلندية، فإن أوكونور أعلنت عبر حسابها على تويتر اعتناقها الإسلام.

وقالت أوكونور في منشورها: "أفخر باعتناقي الإسلام.. هذه النتيجة الطبيعية التي يمكن أن يتوصل إليها أي عالم بالأمور الدينية.. جميع الكتب المقدسة تقود إلى الإسلام الذي يجعل جميع الكتب المقدسة الأخرى غير ضرورية".

وأضافت "أشكر إخوتي المسلمين على دعمهم".

وأكدت المغنية البالغة من العمر 51 عاما، أنها ستغير اسمها عقب اعتناقها الإسلام إلى "شهداء دافيد"، ونشرت عبر حسابها الجديد الذي افتتحته باسمها الجديد "Shuhada Davitt" صورة لها وهي ترتدي الحجاب.

ووضعت "أوكونور" على مكان صورتها الشخصية في حسابها عبارة "فقط افعل" (Just Do It) التي تستخدمها شركة ملابس رياضية أميركية شهيرة وفوقها عبارة "ارتدي الحجاب" (Wear Hicab).

ونشرت "أوكونور" صورتها مع الحجاب مرفقة بعبارة "سعيدة"، كما نشرت فيديو وهي تردد فيه الآذان.

تجدر الإشارة أن "أوكونور" كانت قد اعتنقت الكاثوليكية المسيحية في تسعينيات القرن الماضي، وغيرت اسمها إلى مجدة دافيد.