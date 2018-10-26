«فنتاستيكو سيلاش» أول مدينة ألعاب مائية للأطفال بعجمان

المصدر: عجمان - وام

افتتحت دائرة التنمية السياحية في عجمان، أمس، مشروع «فنتاستيكو سيلاش» أول مدينة ألعاب مائية مخصصة للأطفال في الدولة في «مارينا 1» ضمن منطقة الزوراء في عجمان.

وخصصت المدينة - التي تديرها مجموعة «ليجرتيك» وتمتد على مساحة 2500 متر مربع - للأطفال من سن 3 إلى 12 عاماً، ومن المقرر أن تفتح أبوابها للجمهور من الساعة 12 ظهراً إلى 10 ليلاً خلال أيام الأسبوع، ومن 10 صباحاً إلى 10 ليلاً خلال أيام نهاية الأسبوع والعطل الرسمية.

ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في تنشيط السياحة الداخلية، وتعزيز نمو السياحة العائلية في الإمارة خاصة أنه يعتبر المشروع الأول من نوعه في الدولة.