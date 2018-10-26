بيروت تستعد لدورة جديدة من مهرجان «مسكون» 31 الجاري

المصدر: بيروت‭‬ - رويترز

يحبس عشاق أفلام الرعب والإثارة والخيال العلمي في لبنان أنفاسهم ترقباً لدورة جديدة من مهرجان «مسكون» تبدأ الأسبوع المقبل وتعرض باقة فريدة من 12 فيلماً عربياً وأجنبياً.

تقام الدورة الثالثة من المهرجان في الفترة من 31 الجاري إلى الرابع من نوفمبر المقبل في سينما متروبوليس في الأشرفية. وقالت مديرة المهرجان ميريام ساسين، إن ملصق المهرجان يمثل النظرة إلى بيروت المستقبل في حال استمرت المعطيات الراهنة على حالها، ويصورها مدينة منهارة تسرح فيها مخلوقات متحولة.

وتتخبط البلاد وسط أزمات بيئية واقتصادية واجتماعية. ويعجز الساسة المتنافسون عن الاتفاق على تشكيل حكومة منذ الانتخابات العامة التي جرت في مايو الماضي.

وقالت ساسين في بيان وزع على الصحافيين: إننا في زمن بات فيه الواقع في لبنان مرعباً أكثر من الخيال، في ظل التلوث والأزمتين الاقتصادية والسياسية والكلام عن اتجاه البلد نحو الانهيار، حتى باتت الهجرة هدف كثر من اللبنانيين. أما نحن فقررنا أن نقاوم بالثقافة والتعليم والترفيه، والنسخة الثالثة من المهرجان تندرج في هذا الإطار. ويضم المهرجان أعمالاً من إيران وتونس والجزائر ولبنان والمكسيك وفرنسا والسويد وكوريا الجنوبية وإسبانيا والولايات المتحدة، حيث سيلقي الضوء على أفلام منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح المدير الفني للمهرجان أنطوان وأكد أن تلك الأعمال تفتح الطريق أمام مزيد من المخرجين العرب لاختيار هذا النوع من الأفلام للتعبير عن قضايا راهنة مهمة.