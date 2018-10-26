«دبي للثقافة» تدعم معرضاً للرؤى الجماعية

المصدر: دبي - البيان

افتتح خليل عبد الواحد مدير قسم الفنون الجميلة في هيئة دبي للثقافة والفنون «دبي للثقافة» معرض الرؤى الجماعية الذي يقام للسنة الثانية، بإشراف الجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافي فرع دبي، بالتعاون مع المنتدى الإبداعي شوتر بوجس بدعم من إدارة أبراج سنترال بارك. ويقام المعرض خلال الفترة الممتدة من 23 الجاري حتى 3 نوفمبرالمقبل.

ويضم المعرض أعمال الفنان دروان مجيد. وهو فنان من العراق ومصور فوتوغرافي صقل موهبته بنفسه، ويعمل مصوراً صحفياً مع مؤسسة Bring Hope ليوثق النضالات الإنسانية داخل مخيمات اللاجئين في أربيل.

كما يضم المعرض لقطات عميقة وهادئة من أعمال روبينا بيجوم وهي ربة منزل ومصورة باكستانية فازت بعدة جوائز.

وقال خليل عبد الواحد عند افتتاح المعرض:إنه لمن دواعي السرور والفخر المشاركة في رعاية معرض «الرؤيةV2»V2 Collective Visions إلى جانب الجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافي فرع دبي. حيث يضم هذا المعرض الفوتوغرافي الحصري أعمال العديد من الأفراد المبدعين الذين نسعد بدعمهم وبتقديم منصة لعرض مواهبهم الإبداعية.