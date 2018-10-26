«الاتحاد» تحتفل بعيدها التاسع والأربعين

المصدر: أبوظبي - البيان

أقامت صحيفة «الاتحاد» يوم الاثنين الماضي في فندق المنغروف الشرقي أبوظبي، احتفالاً خاصاً بمناسبة الذكرى الــ 49 لتأسيسها، بحضور الدكتور علي بن تميم مدير عام أبوظبي للإعلام، والمديرين التنفيذيين في أبوظبي للإعلام والعاملين في الصحيفة.

وألقى الدكتور تميم كلمة رحب فيها بالحضور، متمنياً للصحيفة والعاملين فيها مواصلة النجاح الذي حققوه على مدار خمسة عقود.

وأكد أهمية الدور التنويري الذي تضطلع به الصحيفة اليوم، وجهودها في عكس المكانة التي بلغتها دولة الإمارات ودورها في المشهد الحضاري العالمي، مشيداً بمصداقيتها ومهنيتها العالية في مواكبة الحراك المتميز لأبناء الإمارات وإنجازاتهم في ظل قيادتنا الرشيدة.

بدوره تناول حمد الكعبي رئيس تحرير صحيفة الاتحاد، في كلمته التي ألقاها في الحفل، إنجازات الصحيفة خلال 2018، وأبرز تطلعاتها للعام المقبل، داعياً أسرة تحريرها إلى بذل المزيد من الجهد للمحافظة على نجاحاتها وتحقيق التميز والتألق.

وفِي ختام الاحتفال كرم علي بن تميم المدير العام وحمد الكعبي موظفي الصحيفة المتميزين ووزعا الجوائز عليهم.