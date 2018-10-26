«ترانيم» أحمد السقا يدخل مرحلة التصوير

المصدر: القاهرة- جنا حماد

يستعد الفنان أحمد السقا لتصوير مشاهده الأولى من فيلم «ترانيم إبليس» نهاية الشهر الجاري في أحد استوديوهات القاهرة، بعدما انتهى المخرج أحمد نادر جلال من معاينة أماكن التصوير وبناء الديكورات المخصصة للعمل، الذي تدور أحداثه في إطار درامي أكشن.

فيلم «ترانيم إبليس» يظهر فيه السقا بلوك جديد ومختلف في أحداث العمل، ويشاركه البطولة، كل من النجمين مصطفى شعبان، وخالد النبوي، وآخرين، من تأليف محمد سيد بشير. ويشهد العمل عودة التعاون بين أحمد السقا ومصطفى شعبان بعد آخر تعاون لهما في فيلم «مافيا» منذ 16 عاماً، كما أن هناك ضغوطات على الفنانة منى زكي لتوافق على البطولة النسائية للعمل، إذ يجري صناع العمل مفاوضات معها.

ويذكر أن آخر أعمال أحمد السقا فيلم «هروب اضطراري» وعرض في موسم عيد الفطر الماضي، وحقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية محققاً 58 مليون جنيه.