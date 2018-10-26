«محطة للتواصل الاجتماعي» في معرض الشارقة للكتاب

المصدر: الشارقة - وام

يسافر عشاق الفنون الإبداعية والتقنيات الحديثة عبر «محطة التواصل الاجتماعي» ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ 37 إلى عوالم واسعة، بدءاً من الصور المتحركة مروراً بأسرار الحملات الإعلانية، انتهاء بخطوات صناعة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتخصص المنصة طوال أيام المعرض، الذي يقام من 31 الجاري حتى 10 نوفمبر المقبل، مجموعة منوعة من الورش التفاعلية التي تطلع الحاضرين على طرق صناعة محتوى تفاعلي يتوافق مع الواقع التكنولوجي الراهن ويسهم في تعريف المشاركين على أهمية تبادل الأفكار ومشاركتها خاصة عبر وسائل الإعلام الجديد إلى جانب تعلم أساليب التسويق الصحيحة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتخصص منصة التواصل الاجتماعي 6 ورش تدريبية تفاعلية لموظفي الدوائر الحكومي، تحمل الأولى عنوان «بناء شبكة علاقات مهنية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي» وسيتعرف المشاركون خلالها إلى كيفية توسيع شبكة علاقاتهم المهنية للبحث عن فرص ووظائف جديدة عبر أشهر منصات التواصل الاجتماعي.

مسارات

وفي «ورشة حملات التسويق» يتعرف المشاركون إلى كيفية بناء وصياغة حملة تسويق مؤثرة وفعالة، فيما سيتم إقامة ورشة تحمل عنوان «العمل في مجال وسائل التواصل الاجتماعي»، تسلط الضوء على مزايا وسائل التواصل الاجتماعي على صعيد توفير فرص العمل والمسارات التي يجب اتباعها عند استخدامها مهنياً، إلى جانب ورشة «انستغرام لغير المختصين بالتصميم» وهي ورشة عمل مصغرة تستعرض مجموعة من الحيل والنصائح وأدوات التصميم على انستغرام التي تساعد المستخدمين غير المختصين بالتصميم على إنتاج محتوى بصري جذاب يتناسب مع طبيعة وسائل التواصل الاجتماعي.

حملة إعلانية

وتتواصل ورش المنصة التي تستهدف موظفي الدوائر الحكومية بورشة تبحث في كيفية إطلاق أول حملة إعلانية ناجحة والخطوات التي تضمن للشخص إطلاق حملته الإعلانية على الفيسبوك بنجاح وكيف يمكن الاستفادة من الأفكار الإبداعية في الإعلانات المتميزة في تخفيض «الدفع مقابل النقر»، إلى جانب ورشة «الكتابة الإعلانية على وسائل التواصل الاجتماعي» التي تعرف المشاركين بفنون كتابة منشور على فيسبوك وانستغرام قادر على جذب المتابعين.