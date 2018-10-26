10 مرشحين لجائزة الاقتصاد الإبداعي الإسلامي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، عن قائمة الشركاء والمتأهلين النهائيين العشرة في مسابقة «الاقتصاد الإبداعي الإسلامي» العالمية، التي أطلقتها بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وسيعلن عن الفائزين خلال القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي ستعقد في دبي يومي 30 - 31 الجاري.

واستقبلت المسابقة ما يزيد على 120 ترشيحاً، تم اختيار 10 متسابقين نهائيين لطرح حلولهم المبتكرة خلال الدورة الرابعة من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، وسيتم اختيار الفائزين الثلاثة الأوائل من قبل لجنة تحكيم وتصويت الجمهور وسيتم الإعلان عنهم في نفس اليوم.

واستقطبت المسابقة 29 شريكاً من منظمات حكومية وغير حكومية من جميع أنحاء العالم، حيث شاركت أيضاً ببرنامج التوعية الخاص بالمسابقة، الأمر الذي يعكس أهمية المسابقة، ودورها الهادف لتعزيز الثقافة الإسلامية، وإنشاء نظام يساعد على تمكين رواد الأعمال وتقديم الإرشادات لهم، وتطوير نظام عالمي قادر على استقطاب رواد الأعمال المبدعين وإتاحة الفرص لهم.

الثقافة والتجارة والتكنولوجيا

وتهدف المسابقة إلى تسليط الضوء على الأفكار الجديدة المبتكرة التي تركز على تقديم تعريف جديد للعلاقة القائمة بين الثقافة والتجارة والتكنولوجيا، إضافة إلى مساعدة الفنانين والمبتكرين ورواد المشاريع لتقديم رؤاهم وطرحها على أرض الواقع. وتشتمل قائمة الشركاء على مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ودبي للثقافة (شركاء منظمون) وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في دولة الإمارات، تومسون رويترز، غرفة دبي، مكتب اليونيدو للاستثمار والتكنولوجيا والترويج في البحرين، صندوق ماليزيا للإقتصاد الإبداعي، تورينو ستي، المجلس الثقافي البريطاني، نيستا، الشبكة العالمية لريادة الأعمال، المتحف الإسلامي في أستراليا، معهد دبي للتصميم والابتكار، مجلس دبي للتصميم والأزياء، إن5، شراع: مركز الشارقة لريادة الأعمال، مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال في واحة السيليكون، وغيرهم.

وقال سعيد النابودة، المدير العام بالإنابة في هيئة الثقافة والفنون في دبي: تتماشى هذه المسابقة مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – «رعاه الله»، لجعل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، كما تتناغم مع أهداف «خطة دبي 2021» الرامية إلى تعزيز سعادة وراحة مختلف الفئات في إمارة دبي. وأضاف النابودة: إننا في دبي للثقافة نفخر بإطلاق مسابقة عالمية المستوى، تمكنت من استقطاب عدد كبير من الشركاء والمشاركين، ويعد ذلك دليلاً على أهميتها في دعم الشباب المبدعين، لاسيما وأن إقامة الشراكات وتطوير المشاريع والمبادرات الإبداعية والمبتكرة محلياً وإقليمياً وعالمياً، تأتي في مقدمة أهداف دبي للثقافة. إننا نتشرف بالمشاركة مع هذه المجموعة المتنوعة من المتقدمين من جميع أنحاء العالم، والذين انضموا للمسابقة من خلال الشركاء في بلدانهم، ما يسهم في دعم رؤيتنا لتعزيز مكانة دبي كمدينة عالمية خلاقة ومستدامة للثقافة والتراث والفنون والآداب.

وأكد عبد الله محمد العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن «مسابقة الاقتصاد الإبداعي الإسلامي» تهدف إلى دعم الإبداع والمبدعين الذين يسعون إلى إعادة تعريف العلاقة المتنامية بين الثقافة والتجارة والتكنولوجيا من خلال تسليط الضوء على الأفكار الجديدة المبتكرة، وذلك بالتزامن مع مساعدة رواد المشاريع والمبتكرين على تقديم رؤاهم وأفكارهم واختبار إمكانية تنفيذها على أرض الواقع، كما تسهم في تشجيع المبتكرين وأصحاب الأفكار المبدعة في دعم التوجه الوطني نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

شراكة استراتيجية

وقال: إن المسابقة التي تأتي ثمرة للشراكة الاستراتيجية والتعاون الوثيق بين مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وهيئة الثقافة والفنون في دبي تستهدف أيضاً تعزيز نشر الثقافة الإسلامية، وإنشاء نظام يساعد في تمكين رواد الأعمال وتقديم الإرشادات لهم، وتطوير نظام عالمي قادر على استقطاب رواد الأعمال المبدعين وإتاحة الفرص لهم.