100 ألف مشترٍ في أسبوع واحد ضمن «بيغ باد وولف» للكتاب

المصدر: دبي - البيان

حققت مشاركة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في معرض «بيغ باد وولف» العالمي للكتب، الذي تستضيفه إمارة دبي للمرة الأولى خلال الفترة من 18 إلى 28 أكتوبر في مدينة دبي للأستوديوهات، نجاحاً لافتاً في هذه الفعالية النوعية بصفتها شريكاً استراتيجياً في هذا المعرض، الذي يُعدُّ الأكبر على مستوى العالم، في تقديم حسومات مشجعة تحفز الجمهور على شراء واقتناء الكتب بأسعار أقل من المتوافرة في متاجر الكتب العادية.

ويشارك في جناح «قنديل» ضمن المعرض، التابع للمؤسسة، 19 دار نشر توفر كتباً وإصدارات في جميع المجالات وبمجموع يصل إلى 2000 عنوان. وقد نجح المعرض في استقطاب أكثر من 100 ألف مشترٍ خلال أسبوع واحد، حيث شهد إقبالاً كبيراً من عشّاق القراءة بمختلف فئاتهم لشراء الكتب، ومن ناحية أخرى شهد جناح المحتوى العربي بيع أكثر من 50 ألف كتاب.

وأكد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أهمية معرض «بيغ باد وولف»، الذي يشكّل منصة عالمية تجمع أهم الإصدارات العالمية تحت سقف واحد، مبيناً أن مشاركة المؤسسة في المعرض تأتي بصفتها شريكاً استراتيجياً وبهدف تعزيز مسارات نشر وإنتاج المعرفة، وخاصة باللغة العربية.

وأضاف: «تقدم المؤسسة من خلال قنديل للطباعة والنشر التابعة لها، المحتوى العربي في المعرض، وذلك للمرة الأولى، عبر منصة قنديل التي تعرض مجموعة كبيرة من الكتب أمام الجمهور في شتى المجالات، ومن 19 دار نشر عربية، وندعو جميع أفراد الجمهور إلى زيارة المعرض، والاستفادة من المحتوى المعرفي الذي يقدمه لجميع أفراد العائلة بكلفة مناسبة ترسّخ مفهوم حب القراءة لدى أفراد المجتمع».

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ويسعى معرض «بيغ باد وولف» إلى تشجيع الناس من جميع الأعمار على اكتشاف متعة القراءة عبر الحصول على الكتب بسهولة وبأسعار مناسبة، حيث يوفر المعرض أكثر من 3 ملايين كتاب جديد باللغتين العربية والإنجليزية، بما فيها أشهر كتب الخيال والواقع، وغيرها من الإصدارات التي تستهدف الكبار والصغار.

ويقدم معرض «بيغ باد وولف العالمي» كتباً تغطي ميادين الحياة كافة، من الروايات وكتب الأعمال المؤثرة، إضافة إلى كتب الفن والتصميم وكتب الطبخ، وتشكيلة واسعة من الأعمال المفضلة لدى اليافعين والشباب. وللأهالي حصتهم في هذه المنصة المتنوعة، مع باقة من كتب الأطفال المتوافرة بأسعارٍ مغرية للغاية، التي تشمل القصص وكتب النشاطات والكتب المصوّرة وكتب التلوين وكتب الواقع المعزز.

ثراء وتطور

بداية معرض «بيغ باد وولف» عام 2009 في ماليزيا، ليتحول إلى حدثٍ بارزٍ ومرتقب منذ ذلك الحين، حيث تنقّل المعرض عبر مدن عدة في ماليزيا، وحظي بنجاحٍ كبير في تايلاند وإندونيسيا وسريلانكا والفلبين، مع خطط للاستمرار في التنقُّل حول العالم، بهدف التشجيع على القراءة وتوفير الكتب بأسعارٍ مشجعة ومناسبة تكون في متناول الجميع. ويقام معرض «بيغ باد وولف» بالشراكة مع مدينة دبي للإنتاج، ومدينة دبي للأستوديوهات، والمجلس الوطني للإعلام.