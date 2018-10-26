باقات ترفيهية بجزيرة النور

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت جزيرة النور في الشارقة، عن إطلاق مجموعة جديدة من البرامج والنشاطات التعليمية تشمل الطبيعة والفن والترفيه، حيث يتمكن الزوار عبر خمس تجارب فريدة من التعرف على عالم الفراشات، والنباتات والأشجار، والطيور، وتقنيات التصوير الفوتوغرافي، إلى جانب ممارسة اليوغا، ومعرفة المزيد عن الأجرام السماوية.

وقال محمود راشد السويدي، مدير جزيرة النور: مع اقتراب فصل الشتاء وأجوائه، تنظم جزيرة النور سلسلة من الأنشطة التي تهدف إلى إتاحة الفرصة للزوار لاستكشاف الملامح الطبيعية التي تزخر بها الجزيرة، وتتوزع هذه الأنشطة بين الفعاليات الترفيهية والتعليمية التي تحفز حب المغامرة واكتشاف أسرار وسحر الطبيعة، وندعو الجميع إلى الاستمتاع بخوض هذه التجارب الممتعة.