اتحاد الكتاب ينظم ندوة حول المسيرة الثقافية في عهد سعود بن صقر القاسمي

المصدر: رأس الخيمة - وام

نظم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في رأس الخيمة، ندوة ثقافية بعنوان «المسيرة الثقافية في عهد سعود بن صقر القاسمي»، ضمن فعاليات الموسم الثقافي «أحمد العسم الأب الخيال»، بمشاركة جهات حكومية وإعلامية وشخصيات وطنية، وذلك في المركز الثقافي.

وافتتحت الشاعرة فاطمة المعمري رئيسة الهيئة الإدارية للاتحاد -فرع رأس الخيمة- الندوة بكلمة أشادت فيها بالمسيرة الثقافية في إمارة رأس الخيمة، في ظل الدعم والرعاية التي تحظى بها الثقافة من قبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وتشجيعه للمبدعين والمثقفين من أبناء رأس الخيمة لإثراء الساحة الثقافية بالعديد من الفعاليات والندوات والمحاضرات الثقافية، انطلاقاً من إيمان سموه بأهمية الثقافة ودورها في التنمية الحضارية والاجتماعية وتعزيز الهوية الوطنية.

وأكدت أن الندوة تأتي ضمن فعاليات الموسم الثقافي لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات 2018 - 2019 الذي يتضمن عدداً من البرامج والأنشطة الثقافية، التي تهدف إلى تعزيز الحركة الثقافية في إمارة رأس الخيمة والدولة بشكل عام، ومد جسور التواصل الحضاري والثقافي مع أفراد المجتمع ودعم المبدعين والكتاب والمثقفين.