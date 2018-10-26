السيسي للجسمي: شكراً لغنائك لمصر

المصدر: القاهرة - البيان

شكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في الاحتفالية الكبرى بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، الفنان الإماراتي الدكتور حسين الجسمي على الهواء مباشرة، وقال له: «أشكرك وأحيّيك، وأحيي دولة الإمارات من خلالك، وكنت أنتظر فقط أن ألتقي بك لأشكرك».

واختتم حديثه قائلاً: «كتّر خيرك، صحيح كتّر خيرك»، وذلك بعدما قدّم الجسمي مجموعة من الأغنيات الوطنية، ومنها الأغنية الجديدة بعنوان «ماتخافوش على مصر»، حاملةً بين طياتها رسالة حب عفوية وصلت إلى قلوب الملايين بعد عرضها مباشرة، لشفافية الكلام واللحن والإيقاع، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان الفنان عمرو مصطفى، وأعرب حسين الجسمي عن شكره للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قائلاً عبر حساباته الشخصية الرسمية في مواقع التواصل: «بشُكركم، وصلتني رسالة حب من 104 ملايين مصري محب، شكراً فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحفظكم الله، شكراً حبايبي المصريين، شكراً وطني الإمارات».

وقدّم الجسمي، في الاحتفالية التي حضرها بدعوة خاصة في حب مصر، مجموعة من الأغنيات التي ترجمتها الأحاسيس والوجدان، بدأها بالأغنية الوطنية «يا أغلى اسم في الوجود»، برفقة الفرقة الموسيقية الكبيرة في مسرح مركز المنارة بالقاهرة.