"إكس بوكس" تكشف مكان دفن جثة مقتولة زوجها

المصدر: البيان الالكتروني

لم ينس المجرم الذي قتل زوجته منذ حوالي 10 سنوات، مكان دفنه لها، لكنه رفض أن يعترف بذلك مجاناً.

وذكرت صحيفة تايم، أن دوغ ستيوارت، من مدينة ميشيغان الأميركية، الذي أدين بقتل زوجته، وافق على الإقرار بمكان دفنه لجثها، في صفقة غير عادية مع المحققين.

فبعد أن أمضى ستيوارت، البالغ من العمر 29 عاما، 8 سنوات خلف القضبان، من عقوبة السجن مدى الحياة التي نالها، قاد ضباط الشرطة إلى منطقة حرجية في منطقة كالامازو، وأشار إلى نبات القنب الذي كان يستدل به على المكان الذي دفن فيه جثة زوجته العام 2010.

وأخرج خبراء الطب الشرعي بقايا جثة المغدورة، فينيرا ستيورات، التي سيسلمونها قريبا إلى أقربائها لدفنها.

وأعلن المجرم، أنه لم ولن ينسى ذلك المكان أبدا، لكنه رفض إعطاء معلومات عنه من دون أن يحصل على مقابل. وقد حصل ستيوارت مقابل ذلك على لعبة فيديو "إكس بوكس".

وأدين المجرم ستيوارت حسب "روسيا اليوم" بجريمة قتل من الدرجة الأولى العام 2011. واستمر البحث عن فينيرا ستيوارت منذ العام 2010 عندما غادرت المنزل ولم تعد أبدا.