بالفيديو.. السيسي يعلّق على أغنية "بشرة خير" للجسمي

المصدر:
  • البيان الالكتروني
التاريخ:

قدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي  شكره للمطرب الإماراتي حسين الجسمي، على أغنيته الشهيرة  "بشرة خير".

وقال السيسي موجها كلامه للجسمي  خلال الحفل الفني بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لنصر أكتوبر ": أنا بشكرك وبحييك وبحيي دولة الإمارات من خلالك.. كنت مستني الفرصة اللى أشوفك فيها وأقول لك كتر خيرك".

وحققت أغنية "بشرة خير" لحسين الجسمي  نجاحا كبيرا لدى الجمهور المصري.

 

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