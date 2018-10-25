بالفيديو.. السيسي يعلّق على أغنية "بشرة خير" للجسمي

قدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شكره للمطرب الإماراتي حسين الجسمي، على أغنيته الشهيرة "بشرة خير".
وقال السيسي موجها كلامه للجسمي خلال الحفل الفني بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لنصر أكتوبر ": أنا بشكرك وبحييك وبحيي دولة الإمارات من خلالك.. كنت مستني الفرصة اللى أشوفك فيها وأقول لك كتر خيرك".
وحققت أغنية "بشرة خير" لحسين الجسمي نجاحا كبيرا لدى الجمهور المصري.
#السيسي يعلّق على أغنية "بشرة خير" لـ #حسين_الجسميhttps://t.co/9XKZAh138c#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/fjOlPzViYO— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 25, 2018