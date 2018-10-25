ماجد المنصوري رئيساً للاتحاد العالمي للصقارة

المصدر: أبوظبي - البيان

انتخب ماجد علي المنصوري الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، بأغلبية الأعضاء، رئيساً للاتحاد العالمي للصقارة والمحافظة على الطيور الجارحة (IAF)، في ختام أعمال الجمعية العمومية التي انعقدت 22 أكتوبر الجاري في مدينة بمبرج، بألمانيا.

وهو إنجاز جديد يُحسب للإمارات، ويُثمّن جهودها في مجال الحفاظ على التراث الإنساني وصون الصقارة والصيد المُستدام، وهي التي قادت أهم الإنجازات في تاريخ الصقارة بتسجيل تراث الصقارة في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية في منظمة «اليونسكو» عام 2010.

وأعرب ماجد المنصوري عن سعادته بتمثيل الإمارات في الاتحاد والفوز برئاسته، قائلاً: إن تقلد الدولة رئاسة الاتحاد العالمي للصقارة تتويج للإنجازات الإماراتية منذ عقود في هذا الصدد، ويزيد من أهمية فوزنا بهذا المنصب أنه جاء في العام الذي نحتفل فيه بمئوية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جمع الصقارين من مختلف دول العالم في أبوظبي عام 1976، للتباحث حول مستقبل الصقارة.

وتوجه بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على الدعم غير المحدود الذي يقدمانه لصون التراث في مختلف المجالات.