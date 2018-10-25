«دبي للثقافة» تعزز ريادة الإمارة عالمياً

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، الهيئة المعنية بشؤون الثقافة والفنون والتراث والآداب في الإمارة، عن دعمها للدورة الـ3 من مؤتمر السياحة الثقافية في الشرق الأوسط، الذي أقيم بفندق روضة البستان في دبي على مدى يومي 23 و24 أكتوبر الجاري، بما يسهم في التعريف والترويج للإمارة، وترسيخ ريادتها على خارطة السياحة العالمية.

وفي اليوم الذي سبق الحدث، قام فريق من دبي للثقافة، باصطحاب الوفود المشاركين في المؤتمر بجولة ميدانية، شملت زيارة متحف الاتحاد، الذي يروي قصة تأسيس دولة الإمارات، من خلال مسيرة الآباء المؤسسين، كما يعرض التراث الإماراتي عبر سلسلة من الأجنحة التفاعلية والمحتوى الرقمي.

وتولى فريق الهيئة تقديم الشروحات الوافية حول الجهود الفريدة التي بـــذلت لتقديم تصميم متميز، إلى جانب اتباع أحدث المعايير الهندسية في بناء هذا المشروع، فضلاً عن إنجازه في فترة قياسية مدتها 18 شهراً فقط، مع التعرض إلى التقنيات التي يعتمد عليها المتحف في تقديم المعلومات لزواره، ودور التكنولوجيا والحلول الرقمية في توفير تجارب مثالية لجميع الزوار.

تمكين

وفي اليوم الثاني، انضم المدير العام بالإنابة للهيئة سعيد النابودة، إلى كوكبة من المتحدثين لإلقاء كلمة رئيسة، تعرّض فيها لدور هيئة دبي للثقافة والفنون وإسهامها في جعل دبي مدينة عالمية خلاقة ومستدامة للـــثقافة والتراث والفنون والآداب، والعمل على تمكين هذه القطاعات لتحقيق السعادة للمجتمع.

وعلى مدى السنوات العشر الماضية، تبذل الهيئة قصارى جهودها من خلال استشراف المستقبل، وإقامة الشراكات وتطوير المشاريع والمبادرات الإبداعية والمبتكرة محلياً وإقليمياً وعالمياً، ضمن إطار حوكمة ديناميكي ومرن. وتنـــاول النابودة في كلمته مهمة الهيئة والأهداف التي تتطلع إلى تحقيقها.

وما تطلقه من مبادرات وأنشطة للتوافق مع «خطة دبي 2021»، وتقوية النسيج الثــقافي في الإمارة، وتعزيز علاقاتها مع مختلف الأطراف ذات الصلة من القطاعين العام والخاص لدعم السياحة الثقافية.

ترويج

وقال سعيد النابودة: نفخر في دبي للثقافة، بتقديم الدعم اللازم لهذا الحدث الإقليمي المهم، لتسليط الضوء على المعالم الثقافية والتراثية الموجودة في دبي ودولة الإمارات، والجهود المبذولة من أعلى المستويات للاستجابة لتوجيهات قيادتنا الرشيدة للترويج لثقافتنا الأصيلة وتراثنا العريق بين شعوب العالم.

نموذج

من جهتها، خاطـــبت الدكــتورة حصة أحمد بن مســـعود مــــديرة إدارة المكتبات العامة في «دبي للثقافة»، الحضور في هذا المؤتمر، وركزت بدورها على دور دبي للثـــقافة في تعزيز صورة دبي محلياً وإقليمياً وعالمياً، حيث ألقت نظرة شاملة على مسيرة الهيئة خلال السنوات العشر الماضية. وقدمت مكتبة الصفا للفنون والتصميم، نموذجاً للمشاريع التي تتبناها الهيئة من أجل تحقيق أهدافها.

توعية

نظّم متحف الاتحاد التابع لهيئة دبي للثقافة والفنون بالتعاون مع هيئة الصحة في دبي، محاضرة تثقيفية حول سرطان الثدي، ومحطة الفحوص الطبية لقياس الضغط والسكري والكوليسترول، ومحطة توعية عن فحص الماموغرام، واستشارات حول التغذية السليمة.

ويأتي الحدث في إطار برامج المتحف التعليمية والتوعوية المستمرة التي أطلقتها دبي للثقافة، بهدف تعزيز مكانة المتحف مركزاً رئيساً للتعليم والمعرفة للزوار والطلاب والأجيال القادمة.