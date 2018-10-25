شابيل في «دبي التجاري» 20 نوفمبر المقبل

المصدر: دبي- البيان

يقدم نجم هوليوود، الممثل والكوميدي العالمي ديف شابيل، عرضاً كوميدياً ارتجالياً في مركز دبي التجاري العالمي، 20 نوفمبر المقبل، يستعرض خلاله مواهبه وحسه الفكاهي الفريد.

وقد أكدت شركتا «لايف نيشن الشرق الأوسط» و«فلاش للترفيه»، أنه تتوافر تذاكر العرض المرتقب عبر الموقع الإلكتروني www.ticketmaster.ae اعتباراً من يوم 25 أكتوبر الساعة 12:00 ظهراً.

يذكر أن شابيل احتفل العام الماضي بمرور 30 عاماً على انطلاقته في عالم الكوميديا من خلال طرح 4 عروض كوميدية خاصة على شبكة «نتفليكس» حققت نجاحاً منقطع النظير، ومنها: «ذا إيج أوف سبين: ديف شابيل لايف آت هوليوود بالاديوم»، «ديب إن ذا هارت أوف تكساس: ديف شابيل لايف آت أوستن سيتي ليمتس».

وحصد خلال مشواره الفني جائزتي «إيمي» و«جرامي» وجائزة العام لأفضل جولة كوميدية من مجلة «بول ستار». ونجح شابيل في ترسيخ مكانته ليصبح نجم الكوميديا الارتجالية الأول، وأيقونة البسمة والفكاهة لدى طيفٍ واسع من المتابعين.