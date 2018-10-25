مهرجان التسامح ينطلق بالعرض الأوبرالي «ماء وصحراء.. إرث زايد»

المصدر: أبوظبي - وام

تطلق وزارة التسامح مساء اليوم العرض الأوبرالي العالمي «ماء وصحراء.. إرث زايد»، على مسرح جامعة نيويورك، الذي يتناول جهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في إعمار وتنمية الصحراء.

وذلك في بداية فعالياتها الكبرى ضمن المهرجان الوطني للتسامح الذي ينطلق رسمياً في التاسع من نوفمبر المقبل، وتم إنتاجه بالتعاون مع مدرسة كرانلي أبوظبي، برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، وبمشاركة أكثر من 80 من طلاب المدارس.

إضافة إلى فناني أوبرا عالميين.وقال عبدالله النعيمي المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للتسامح بالإنابة، إن وزارة التسامح حرصت على أن تكون بداية المهرجان الوطني للتسامح الذي يحمل شعار«على نهج زايد»، رسالةً محلية المضمون تعبر عن فخرنا بفكر وإنسانية ومواقف وتاريخ الوالد المؤسس.

وعالمية الهدف، بتحويل فكر الشيخ زايد إلى عمل أوبرالي مميز يحمل فكر وإنسانية الشيخ زايد إلى العالم بلغة فنية عالمية، ويقدمه 80 من شباب العالم الذي حرصوا على المشاركة في العمل والتدريب المستمر على مدى ستة أشهر، ليخرج بالصورة التي تليق بتاريخ القائد المؤسس، كأحد أبرز الزعماء العالميين الذين كان لهم أبلغ الأثر في تطوير الإنسان والمكان.

وأشاد النعيمي بالتعاون والشراكة مع إدارة مدرسة كرانلي أبوظبي، وحماس عدد كبير من طلابها للمشاركة في هذا العمل العالمي الضخم، مؤكدة أنه سيتم تقديم عرضين يومي الخميس والجمعة، نتيجة الإقبال الكبير من الجمهور الإماراتي والأجنبي على مشاهدة العرض، إلى جانب عدد كبير من المسؤولين والسفراء والمثقفين الإماراتيين والعرب.

وأوضح النعيمي أن أوبرا «ماء وصحراء.. إرث زايد»، تحمل رسالة مهمة للتسامح، يطلقها شباب العالم من قلب أبوظبي، تحمل تراث وإنسانية الشيخ زايد.

وتعبر عن ثقتهم في أن تظل الإمارات في الطليعة بين دول العالم أجمع، متمنياً أن تصل رسالة العمل إلى الجمهور العربي والأجنبي في أبرز ما ركز عليه الوالد المؤسس، وهي الإنسانية التي تجمع ولا تفرق، وتدعم الجميع بما يقدم التسامح والتعايش في أسمى صوره، ليس لسكان الصحراء فقط بل لكل شعوب العالم.

وأضاف المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للتسامح، أن العمل حظي بمتابعة مستمرة من جانب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، الذي حرص على لقاء المشاركين في الأوبرا أكثر من مرة لتحفيزهم على تقديم عمل يبهر الجمهور ويستحق اسم زايد، كما قام معاليه بتزويدهم ببعض الحقائق والمعلومات التاريخية عن الشيخ زايد.