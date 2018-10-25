«أنا أحب الشارقة» تطلق مسابقة «مغامرات يربوع»

المصدر: الشارقة - البيان

ضمن مشاركتها في فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ37، التي تقام في الفترة الممتدة من 31 أكتوبر الجاري حتى 10 نوفمبر المقبل، تنظم العلامة الترويجية «أنا أحب الشارقة»، التابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، مسابقة مغامرات يربوع القصصية لأول مرة، بهدف استكشاف مهارات الكتابة لدى الصغار.

وتشجيعهم على تأليف القصص من وحي الشخصية المحببة لديهم «يربوع». وسيتم تضمين القصة الفائزة ضمن سلسلة قصصية بطلها يربوع، بعدما تم إصدار أول كتاب من السلسلة حمل عنوان «من أنا» للكاتبة فاطمة شرف الدين، وذلك لتعريف الأطفال بشخصية يربوع، الذي نشرته دار كلمات للنشر. وتستهدف المسابقة الطلبة من عمر 7 إلى 13 عاماً وتشترط أن تكون القصة أصلــية مستوحاة من خيال الأطفال.