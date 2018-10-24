«حكايتي مع الزمان».. متابعة نوعية عبر حسابات «دبي للإعلام»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

نجحت الحلقات الثلاث الأولى من برنامج «حكايتي مع الزمان»، الذي يبث مساء الأحد بعد موجز أخبار العاشرة على شاشة تلفزيون دبي، في لفت انتباه الجمهور إلى المضمون الجديد للموسم الثاني ، حيث أظهرت الإحصاءات والأرقام التي تم رصدها على حسابات مؤسسة دبي للإعلام الرقمية ، ظهور وسم البرنامج الرسمي في (1180) تغريدة ومنشوراً، في الوقت الذي حققت هذه التغريدات عدد تفاعلات تجاوز (240) ألفاً، فيما قفز عدد متابعي حسابات البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي من (6700) متابع في الموسم الأول إلى أكثر من (9800) متابع على «تويتر»، فيما وصل الرقم إلى (128) ألف متابع عبر «فيسبوك»، في حين زاد عدد المتابعين عبر «إنستغرام» من (38) ألفاً إلى أكثر من (45) ألف متابع، فيما زار الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج عبر حلقاته الثلاث الأولى (1500) زائر.

وأطلت الفنانة المصرية نيللي كريم وصديقتها خبيرة الموضة إنجي المر، بطريقة مختلفة في الحلقة الأولى، في الوقت الذي واجهت تقدمها بالسن مع صديقتها في المرحلة الأولى التي قطعت 20 عاماً إلى الأمام،قبل أن يحين الوقت للانتقال إلى المرحلة الثالثة التي بدت فيها نيللي وقد اقتربت من 80 عاماً، حيث بدت أكثر هدوءاً وتحقيقها أغلب طموحاتها .

وفي الحلقة الثانية قدمت الممثلة السورية سلافة معمار، والمخرج السوري سيف الدين سبيعي، حلقة مميزة، وعلى الرغم من طلاقهما منذ سنوات عديدة، فإنهما يتشاركان في تربية ابنتهما الوحيدة «دهب»، وبكت سلافة وهي ترى آثار العمر على وجه طليقها .

وأطلت المغنية السعودية داليا مبارك وزوجها رجل الأعمال الأميركي ألهيم ستاركس، في الحلقة الثالثة، كاشفة النقاب عن لقائهما الأول مصادفة في مطار القاهرة، حيث يتشارك الزوجان «الحاسة السادسة» التي تجعلهما يفهمان بعضهما البعض من دون كلام.