«عجمان الإعلامية» تطلق باقة مبتكرة لـ«البلوغرز»

المصدر: عجمان - البيان

أطلقت مدينة عجمان الإعلامية الحرة، المتخصصة في مجال الاستثمار الإعلامي، باقة المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة للمدونين المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي «البلوغرز»، التي تتماشى مع التشريعات الحديثة في الإمارات.

وتضم الباقة التي أطلقت خلال أكتوبر الجاري ترخيص باقة حساب إلكتروني واحد، بجانب ترخيص باقة حسابات إلكترونية متعددة لإعطاء المساحة الكافية للناشطين في مواقع التواصل وإبراز إمكانياتهم وإبداعاتهم بطرق مؤسسة وآمنة.

وفي هذا السياق، أكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة مدينة عجمان الإعلامية الحرة، أن المؤثرين في مواقع التواصل يحتاجون إلى منشأة رسمية لتسيير الأعمال الخاصة بهم، لذلك حرصت المدينة الإعلامية على طرح باقة المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، لتتناسب مع متطلبات هؤلاء الأفراد أو الكيانات التي ترغب في ممارسة هذا النشاط.

وأوضح أن المدينة تلتزم عملية تسهيل الحصول على الموافقات اللازمة من المجلس الوطني للإعلام لمتعامليها، مع مراعاة النظم واللوائح المعمول بها لدى المجلس من أجل دعم متعامليها المحتملين.