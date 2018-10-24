فؤاد عبد الواحد يحيي أولى حفلات موسم القرية العالمية

المصدر: Ⅶ دبي - شيرين فاروق

تعود حفلات القرية العالمية الأسبوعية لتنثر البهجة بين أطياف الجماهير التي تقصدها بغية التسوق والترفيه، كل يوم جمعة الساعة 9 مساءً. وفي أولى حفلات موسمها الجديد تستضيف القرية العالمية الفنان فؤاد عبد الواحد الجمعة 2 نوفمبر المقبل على المسرح الثقافي الرئيسي، ليكون أول مطرب في هذا الموسم الذي سيشهد 23 حفلاً غنائياً لأشهر نجوم الطرب والغناء في العالم، ويمكن لجمهور القرية العالمية الاستمتاع بكل الحفلات عبر تذكرة الدخول.

ولد الفنان عبد الواحد في محافظة تعز جنوبي اليمن، وظهرت موهبته الفنية منذ أن كان صغيراً، وشارك بمسابقة «نجم الخليج» على شاشة تلفزيون دبي، وانضم بعدها لشركة روتانا للصوتيات التي تولت إنتاج أعماله منذ عام 2015، وسجّل دويتو خاصاً بعنوان «زفة» مع فنان العرب محمد عبده، لصالح أحد أفراح العائلات في الإمارات عام 2016، وأشيع حينها خبر زواجه، لكن تبين أنه مجرد لقطات من كواليس أغنيته المصورة «يا حب».

حصل عبد الواحد على لقب نجم الخليج لعام 2010، في المسابقة التي نظمها تلفزيون دبي، وكان قد تلقى قبل المسابقة وعلى مدى شهرين دورات تدريبية في ستة مجالات، شملت الرياضة والمسرح والصوت والألحان، وغيرها من المجالات الفنية، وأطلق أول ألبوماته بعنوان «فؤاد عبد الواحد 2016» وضم 18 أغنية، تعاون فيها مع عدة شعراء وملحنين من الخليج واليمن، أبرزهم الفنان صلاح الزدجالي.

من أشهر أغاني عبد الواحد: «ليل ومغرب»، و«صوت الباب»، و«بغير جو»، و«أنا لحالي»، و«ولا يهمك»، و«قلبي الصغير»، و«دكتور نفسية».