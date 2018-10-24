11 فرقة تتقدم للمشاركة في «الإمارات لمسرح الطفل»

المصدر: الشارقة - البيان

إحدى عشرة فرقة مسرحية تقدمت بطلب المشاركة في مهرجان الإمارات لمسرح الطفل في دورته الرابعة عشرة التي ستنطلق خلال فترة الإجازة الدراسية، وتحديداً في العشرين من ديسمبر المقبل. ويحظى المهرجان برعاية ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وسسيتم اختيار العروض ابتداء من 25 نوفمبر المقبل، وستشاهد اللجنة عروضاً هي نتاج فرق محلية، من مسرح زايد للمواهب والشباب، و رأس الخيمة الوطني، و الفجيرة، و دبا الفجيرة، ومسرح دبي الأهلي، و دبي الشعبي، و بني ياس،و دبا الحصن، و كلباء، و خورفكان للفنون والمسرح الحديث بالشارقة،.