«مراود» تحتفي بتراث الحكايات في الإمارات

المصدر: الشارقة - البيان

احتفى العدد الجديد من مجلة «مراود» التي تصدر عن معهد الشارقة للتراث، بملتقى الشارقة الدولي للراوي في دورته 18، من خلال ملف خاص استعرض الفعاليات الرئيسة والمصاحبة للملتقى من أنشطة وورش وإصدارات.

وقال الدكتور عبدالعزيز المسلّم، رئيس المعهد، رئيس التحرير في افتتاحية العدد: ملتقى‭ ‬الشارقة‭ ‬الدولي‭ ‬للرّاوية، حدث ثقافي مهم على‭ ‬خريطة‭ ‬الفعل‭ ‬الثقافي للإمارة‭ ‬بشكل‭ ‬خاص،‭ ‬وللإمارات‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬كونه‭ ‬حدثاً‭ ‬عالمياً،‭ ‬فهو‭ ‬مهمّ‭ ‬لكل‭ ‬المعنيين‭ ‬بالتراث‭ ‬الثقافي،‭ ‬وبالرواة‭ ‬والإخباريين،‭ ‬وبالأخص‭ ‬التراث‭ ‬المعنوي.

مضامين

واستعرض المسلّم مضامين العدد الجديد، مشيراً لأهميتها في التعريف بالتراث الإماراتي ودور المعهد في الترويج له من خلال الفعاليات التي ينظمها، والتي يعد الملتقى من أقدمها وأهمها.