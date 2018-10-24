فتح باب المشاركة في جائزة الإمارات الوطنية للتصوير

المصدر: دبي - البيان

أعلنت منظّمة التصوير العالمية أنّ جائزة الإمارات الوطنية باتت مفتوحة للراغبين في المشاركة، وتتيح الدعوة للمشاركين في أيّ من الفئات العشر المفتوحة ضمن الجوائز من المشاركة تلقائياً في جائزة الإمارات الوطنية.

ويحظى الفائز بجائزة الإمارات الوطنية بمجموعة من أحدث معدّات سوني ، كما ويتمّ أيضاً نشر الصورة عالمياً وعرضها في المعرض السنوي لجوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي الذي يُقام في لندن في أبريل 2019.

وحددت المواعيد النهائية لإقفال باب المشاركة في جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي: 30 ديسمبر 2018 لمسابقة الطلاب، و4 يناير 2019 لمسابقات التصوير المفتوحة والشباب والجوائز الوطنية، و11 يناير 2019 لمسابقة التصوير الاحترافي.