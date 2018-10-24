ورش لفنون الحركة والأداء في «الشارقة للكتاب»

المصدر: الشارقة - وام

يسلط معرض الشارقة الدولي للكتاب في نسخته 37 الضوء على عوالم صناعة الصورة وتقنيات الفنون البصرية من خلال عقد مجموعة منوعة من الورش والفعاليات الفنية التي تقدم لزوارها صغاراً وكباراً تقنيات بصرية تنقل لهم سحر الحركة مع مجموعة من الرسومات النابضة بالحياة.

ويشكل المعرض الذي يقام في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 31 أكتوبر الجاري حتى 10 نوفمبر المقبل، فرصة لاجتذاب طيف واسع من الجمهور من جميع الفئات العمرية عبر مجموعة من ورش العمل التي تركز على فنون الحركة والأداء والصوت والنحت وتتيح لهم فرصة لاستكشاف الجوانب الفنية الكامنة فيهم.

ويقدم المعرض ورشة «الطباعة ثلاثية الأبعاد» يعيش خلالها المشاركون تجربة افتراضية في التصميم والإبداع بتقنية ثلاثية الأبعاد.