«ثورة الغذاء» عنوان مهرجان الأفلام العلمية في «الفجيرة للثقافة»

المصدر: الفجيرة - وام

بدأت أمس، فعاليات الدورة 4 من مهرجان الأفلام العلمية التي تنظمها هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام بالتعاون مع معهد «جوتة» الألماني لمنطقة الخليج العربي، وتستمر يومين في غرفة تجارة وصناعة الفجيرة بمشاركة عدد من طلبة منطقة الفجيرة التعليمية الحكومية والخاصة من مختلف المراحل العمرية.

قضايا

وتسلط أفلام المهرجان، الذي يقام هذا العام تحت عنوان «ثورة الغذاء»، الضوء على جملة قضايا تدور حول التغذية التي تعد من أبرز التحديات الرئيسة لهذا القرن.

ويتبنى المهرجان في كل دورة موضوعات يتم طرحها من خلال الأفلام التي يتم عرضها وتختلف باختلاف المرحلة العمرية، بحيث تكون قابلة للتطبيق العملي، إضافة إلى أن المهرجان يمثل احتفالاً بالتواصل العلمي سواء في آسيا أو أفريقيا من خلال الأفلام العلمية التي تسهل عرض القضايا العلمية والبيئية المعاصرة بطريقة سلسة وسهلة لكل شرائح المجتمع.