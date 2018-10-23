ملاحظة طريفة على سيارة في وضع انتظار خاطئ

المصدر: إعداد- سيد صالح

اضطر قائد سيارة مجهول إلى تدوين ملاحظة غاضبة، لكنها طريفة، وتركها مثبتة على الزجاج الأمامي لإحدى السيارات التي تركها قائدها في وضع انتظار خاطئ بأحد شوارع مدينة «بريستول»، جنوب غربي إنجلترا، ما تسبب في تعطيل المرور بالمنطقة.

ونشرت صحيفة «ذي صن» البريطانية أمس صورة للملاحظة الطريفة، والتي رسم فيها صاحبها صورة سلحفاة وكتب ما يلي بالإنجليزية: «كم من الأطفال في الثالثة من أعمارهم يعانون من طول الانتظار داخل سيارات ذويهم. ربما لو حاولت تلوين هذه السلحفاة، فسيساعدك ذلك في ترك سيارتك في وضع انتظار سليم».

ويبدو أن أحد المارة شاهد الملاحظة الطريفة وأعجب بها، فنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.