شرطة عجمان تفتتح معرض «الإمارات في عين زايد»

المصدر: عجمان- البيان

افتتح العميد علي حميد المسيبي، نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة، معرض «الإمارات في عين زايد»، بحضور العقيد شعيب كاجور، مدير إدارة مراكز الشرطة الخارجية، وعدد من الضباط وصف الضباط في شرطة عجمان.

جاء المعرض بتنظيم من اللجنة العليا لمبادرات «عام زايد» في وزارة الداخلية احتفاءً بـ«عام زايد 2018»، في مركز «سيتي سنتر عجمان»، ليعرض صوراً ومشاهد من حياة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

وتجوّل الضباط داخل المعرض، واطلعوا على مجموعة الصور التي توضح دور الراحل الكبير في تأسيس وبناء دولة الاتحاد، وأهم المنجزات الوطنية، وإسهاماته الإنسانية والاجتماعية والخيرية، وسعيه لتعزيز مكانة الإمارات.