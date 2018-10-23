«علامات فارقة».. 70 عملاً تسرد سيرة فنانين

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

تنظم هيئة الشارقة للمتاحف دورة جديدة من معرض «علامات فارقة»، تستضيف من خلالها مجموعة من أهم الأعمال الفنية، التي أبدعها اثنان من رواد الفنانين المعاصرين في فلسطين، ويتضمن المعرض الذي يقام بمتحف الشارقة للفنون من 24 أكتوبر الجاري إلى 15 ديسمبر المقبل، أكثر من 70 لوحة فنية من إبداع الفنان التشكيلي الفلسطيني الراحل إسماعيل شموط، وأرملته تمام الأكحل.

أصالة

ويسلط المعرض الضوء على أبرز مراحل المسيرة الفنية التي خاضها الفنانان شموط والأكحل على مر عقود، وشهدا خلالها مآسي الشعب الفلسطيني، حيث أن الفنانين التشكيليين استلهما أعمالهما من الصراع الذي ترك أثره في كل جوانب حياة المجتمع الفلسطيني، وتجمع أعمالهما بين أصالة الفنون الجميلة، والحاجة لخوض القضايا السياسية، بأسلوب فني نادر لدى الفنانين التشكيليين في المنطقة.