رواق عوشة يحتفي بالتراث بعرس إماراتي

المصدر: Ⅶ دبي - خلود حوكل

نظّم رواق عوشة بنت حسين الثقافي بالتعاون مع الجامعة الكندية في دبي «معرض التراثي الإماراتي»، وشاركت بالمعرض عدد من الأسر المنتجة التي شاركت بعرض منتجاتها المختلفة والمتنوعة، والتي عكست روح التراث ، حيث عرضت الملابس التقليدية والأقمشة التي اشتهرت في التراث الإماراتي، والصناعات اليدوية المصنوعة من سعف النخيل، والعطور والدخون، والإكسسوارات والأزياء المحلية، حيث تستمر فعاليات المعرض الذي انطلقت صباح أمس الأول لمدة خمسة أيام في بهو الجامعة.

منصة

وعبر بطي سعيد الكندي رئيس مجلس أمناء الجامعة الكندية، عن فخره بأن تكون الجامعة منصة تعمل باستمرار على ترسيخ تراث وثقافة الأمة لبناء أجيال المستقبل، تحقيقاً لرؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيّب الله ثراه، وفي «عام زايد» الذي يشهد مئوية الراحل الكبير بأن تكون لدينا رؤية واضحة عن ماضينا الأصيل لقيادة الأمة نحو مستقبل مزدهر، وتخلل المعرض التراثي عرض حي للعرس الإماراتي، حيث تم تقديم عرض حي للزفة الإماراتية، وتضمن الحفل قراءات شعرية للشاعر الإماراتي علي الصايغ، فيما ساهم الفنان عبدالله الوشاحي بقصيدة مغنّاة، كما ساهمت فرقة «اليولة» الإماراتية بفعاليات أضفت على المعرض جواً من البهجة والحبور.