«أطفال الشارقة» تكرّم المشاركين في برنامج «صيفنا مسرح»

المصدر: Ⅶ الشارقة - وام

اختتمت مراكز أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، البرنامج التدريبي المسرحي الصيفي «صيفنا مسرح»، الذي أقيم بالتعاون مع مسرح الشارقة الوطني، وكرّم كل من أحمد الجسمي رئيس مجلس إدارة مسرح الشارقة الوطني، وفاطمة راشد المهيري رئيس قسم العلاقات العامة والتسويق في أطفال الشارقة، خلال حفل أقيم في معهد الشارقة للفنون المسرحية ، المشاركين في البرنامج من جميع مراكز الأطفال المنتشرة على مستوى إمارة الشارقة .

وأشاد أحمد الجسمي ببرنامج «صيفنا مسرح»، الذي جاء كإحدى ثمار اتفاقية تعاون بين مسرح الشارقة الوطني وأطفال الشارقة الرامية إلى اكتشاف وتأهيل المواهب المسرحية من منتسبيها.

وقالت عائشة علي الكعبي مديرة مراكز أطفال الشارقة بالوكالة: «نسعى الى اكتشاف المواهب المسرحية من الأطفال لتطوير قدراتهم الأدائية».