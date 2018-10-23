ساحة الخط بالشارقة تحتضن عروض الموسيقى التراثية

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

تقدّم الفرقة الموسيقية «برائد أوركسترا» يوم السبت الموافق 3 نوفمبر 2018، في ساحة الخط بمنطقة التراث في الشارقة، مقطوعة موسيقية جديدة، جرى تأليفها بتكليف من مؤسسة الشارقة للفنون. ويأتي هذا العرض، في سياق العروض الحية التي عُرفت بها هذه الفرقة، التي درجت على تقديم الجانب البهيج من الموسيقى الشعبية العربية.

تجمع الفرقة بين التكرار وطبقات الموسيقى المتعددة، مع نهج غاية في الارتجالية، وتعتمد بشكل كبير على الأسلوب الشعبي، وتستكشف الروابط مع الأنماط الشعبية الأخرى، مثل موسيقى الجاز الحر و«الجاز سبيس» و«السايكيديلك روك». وتركز «برائد»، من وجهة نظر بحثية، على الأهمية الثقافية للموسيقى الشعبية،إضافة لكونها شكلاً ثقافياً بارزاً، على اتصال بالممارسات الفنية المختلفة.