انطلاق فعاليات أسبوع التراث التونسي

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

انطلقت مساء أول من أمس، فعاليات وأنشطة أسبوع التراث التونسي في مركز فعاليات التراث الثقافي «البيت الغربي»، والذي ينظمه معهد الشارقة للتراث، تحت شعار «تراث العالم في الشارقة»، وتستمر الفعاليات، على مدار خمسة أيام.

وقال الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس المعهد: «جاء اختيار تونس ضيفاً على أسابيع التراث العالمي، لهذا الشهر، لنتعرف من خلال هذه الاستضافة على تراثها العريق، ونغوص في أعماق التاريخ، وننهل من كنوز العلم والمعرفة والحضارة والثقافة التونسية».

وقال لطفي بن عامر، القنصل التونسي لدى دولة الإمارات: «يأتي أسبوع التراث التونسي في الشارقة، في إطار العلاقات الثنائية بين الجمهورية التونسية ودولة الإمارات الشقيقة، وتقديم مختارات متنوعة من التراث التونسي». وتتضمن الفعاليات عرضاً للصناعات التقليدية التونسية والموسيقى الشعبية.