«ألحان من عبق سوريا» في مؤسسة العويس

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية حفلاً فنياً ساهراً للفنان عبود بشير وفرقته، بعنوان «يا مال الشام ـ ألحان من عبق سوريا» في التاسعة من مساء الخميس المقبل، حيث سيغني الفنان الحلبي المخضرم مجموعة من الأغنيات التراثية العريقة، التي امتازت بها مدينة حلب مسقط رأس الفنان عبود بشير، وسيشتمل برنامج الحفل على وصلات غنائية امتاز بها عبود بشير، وتحتوي كل وصلة على أغنيات وموشحات وأدوار مثل: موشح يمر عجباً، يا ذا القوام، يا بهجة الروح، ملا الكاسات وسقاني، قدك المياس، دور امتى الهوا، يا طيره طيري يا حمامة، مالك يا حلوة، يا مال الشام، ابعتلي جواب، سيبوني يا ناس، وغيرها من الروائع الحاضرة في الذاكرة.

1990

وقد ولد عبود بشير في مدينة حلب وعمل أستاذاً للموسيقى الشرقية بين سوريا والإمارات والولايات المتحدة منذ العام 1990، وأسس مطلع ثمانينيات القرن الماضي فرقة نادي شباب العروبة في حلب، وتتلمذ عبود بشير على أيدي العديد من كبار الموسيقيين أمثال: أبناء علي درويش، بكري الكردي.