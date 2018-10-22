أول عربية تتسلق قمة «مانسالو» في الهمالايا

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلنت «المدينة المستدامة» في دبي، عن نجاح سفيرة علامتها التجارية دولورس الشلة بتحقيق إنجاز تاريخي آخر لكونها أول شخص عربي يتسلق قمة جبل مانسالو، ثامن أعلى جبل في العالم بارتفاع 8.156 متراً فوق مستوى سطح البحر، ويقع ضمن سلسلة جبال الهمالايا، وكانت «المدينة المستدامة» قد اختارت دولورس، أول وأصغر فتاة أردنية تعتزم تسلق قمة إيفرست، لتكون سفيرةً لعلامتها التجارية بهدف زيادة الوعي إزاء مسألة العيش المستدام.

وبدعم من الشركة، أقدمت الشلة على المغامرة الصعبة لتسلق جبل مانسالو الذي يعد رابع أكثر الجبال خطورةً لمتسلقي الجبال، نظراً لمخاطر حدوث الانهيارات الثلجية. وبلغت الشلة قمة الجبل خلال 40 يوماً متجاوزةً البرد القارس وظروف الطقس الصعبة، علماً أن درجة الحرارة تصل عند قمة الجبل إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر.

وكانت دولورس الشلة قد تسلقت قبل ذلك قمة ميرا في نيبال التي يبلغ ارتفاعها 6.476 متراً، وكذلك جبل كليمنجارو، القمة الأعلى في أفريقيا بارتفاع 5.895 متراً فوق مستوى سطح البحر، وجبل إلبروس الأعلى في أوروبا بارتفاع 5.642 متراً.

وعبرت دولورس الشلة عن سعادتها بتسلق قمة جبل مانسالو في مهمة أرادت من خلالها زيادة الوعي إزاء مسألة تغير المناخ وتأثيرها على البيئة. وقالت أن هذه المغامرة شكلت تحدياً حقيقياً بالنسبة لها، وتندرج ضمن إطار جهودها المستمرة للاستعداد نفسياً وجسدياً لتحقيق هدفها في أن تكون أصغر و أول أردنية تتسلق قمة إيفرست.