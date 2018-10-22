النجاح وتخطي العقبات في أمسية «طيران الإمارات للآداب» 11 المقبل

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

فنون التكيف مع المتغيرات والتغلب على العقبات.. بموازاة استنباط الحلول، محاور جوهرية تنطوي عليها أمسية فكرية لمؤسسة الإمارات للآداب، تنظمها في نادي دبي التجاري العالمي، يوم الأحد الواقع في 11 نوفمبر، في تمام الساعة 7 مساءً، حيث يتحدث فيها نايجل ترافيس، الرئيس التنفيذي لشركة «دانكن براندز»، التي تمتلك كبرى العلامات التجارية العالمية، وهي الشركة الأم لعلامتين تجاريتين دوليتين، هما «دانكن» و«باسكن روبنز».

وفي الأمسية الخاصة التي تقام في دبي، سيجيب ترافيس في حديث ودي مع مجموعة ليست بالكبيرة، عن أسئلة مهمة، مثل: لماذا تحتاج الشركات إلى أن تكون أكثر مرونة وأكثر قدرة على التكيف؟

ويعتقد ترافيس أن استيعاب التحديات يأتي بأفكار جديدة، ويحسن الممارسات القائمة، ما يؤدي إلى نجاح طويل الأمد للأعمال التجارية، وسوف يتطرق في الأمسية إلى كتابه الجديد «ثقافة التحدي». وقد تولى ترافيس منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «دانكن براندز» منذ ما يقرب عقداً من الزمن، وقد شغل سابقاً العديد من المناصب الرفيعة في شركات كبيرة، مثل «بابا جونز»، و«برغر كنغ» و«بلوك باستر».

وذكرت إيزابيل أبو الهول، الرئيسة التنفيذية وعضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب، أن الأمسية توفر فرصة استثنائية لرواد الأعمال والمهتمين، وقالت: إنها فرصة رائعة لرواد الأعمال في دولة الإمارات، تتيح لهم التعرف إلى رؤية الرئيس التنفيذي لشركة تجارية عالمية كبرى، ومعرفة كيفية تحويل التحديات من حولنا لنجاحات مبهرة. وذكرت أن مؤسسة الإمارات للآداب حريصة على ألا يزيد الحضور عن عدد محدد ليتمكن المشاركون من التفاعل والاستفادة. وأضافت: إنها أمسية مهمة جداً لكل من يرغب في إدارة شركته بشكل أكثر فاعلية، ويتطلع لتعزيز علامته التجارية، والتطور والاستمرار في النجاح في أعماله.