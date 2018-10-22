«الكتاب العرب» يعقد مؤتمراً استثنائياً الأربعاء في القاهرة

المصدر: أبوظبي - البيان

يعقد الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب مؤتمراً استثنائياً في ضيافة نقابة اتحاد كتاب مصر بالقاهرة، بين 23 و26 أكتوبر الجاري، على مستوى رؤساء اتحادات وروابط وأسر وجمعيات ومجالس الأدباء والكتاب العرب، برئاسة الأمين العام الشاعر والكاتب الصحفي الإماراتي حبيب الصايغ، لمناقشة الصيغة النهائية لتعديلات النظام الأساسي للاتحاد العام ولائحته التنفيذية.

وقال حبيب الصايغ: إن الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب أن التسارع الكبير في العالم من حولنا، وفي الوطن العربي، استدعى إعادة النظر في بعض مواد النظام الأساسي مسايرة للمستجدات، وتلبية لحاجات الأدباء والكتاب العرب.

وأشار الصايغ إلى أنه على هامش اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائي سينعقد اجتماع لمجلس أمناء «جائزة الإبداع العربي في مواجهة الإرهاب»، و«مؤتمر الترجمة وسؤال التكامل الثقافي العربي» الذي تعقده نقابة اتحاد كتاب مصر يوم السبت 27 أكتوبر،يشارك في أعمال المؤتمر 18 وفداً عربياً، ويمثل اتحاد كتاب وأدباء الإمارات وفدٌ مكون من الشاعرة الهنوف محمد نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، والمفكر الدكتور يوسف الحسن مستشار الاتحاد. يذكر أن الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، سيعقد مؤتمره العام السابع والعشرين في نهاية شهر ديسمبر المقبل، في مدينة أبوظبي بضيافة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات.