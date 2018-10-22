«الإمارات في عين زايد».. صور وأعمال تحكي مآثر القائد المؤسس

المصدر: أم القيوين - وام

افتتح اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين، أمس، معرض «الإمارات في عين زايد» الذي نظمته اللجنة العليا لمبادرات عام زايد بوزارة الداخلية احتفاء بعام زايد 2018، وحضر الافتتاح الذي نظم في مول أم القيوين العميد الدكتور سالم أحمد المزروعي نائب القائد العام لشرطة أم القيوين، والعقيد خالد يوسف بن حضيبة المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب بأم القيوين، وعدد من الضباط وأفراد الشرطة ومديري المؤسسات الحكومية، واطلع قائد عام شرطة أم القيوين والحضور على محتويات المعرض الذي شمل مجموعة من الصور التي توضح دور المغفور له الشيخ زايد في تأسيس وبناء دولة الاتحاد، كما اشتمل المعرض على عرض فيديو يحتوي على تسجيلات توثيقية تاريخية لبعض من أقوال وأحاديث المغفور له الشيخ زايد في مناسبات مختلفة.

وأشاد قائد عام شرطة أم القيوين بالمبادرات التي تنظمها وزارة الداخلية في عام زايد، والتي تخلّد ذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتجسيد نهج باني نهضة الإمارات ومؤسسها، وقال الملازم أول خليفة محمد المزروعي من إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية والمشرف على تنظيم المعرض، إنه واحد من مجموعة المنصات المتنقلة بالمناسبة.