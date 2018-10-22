بالفيديو.. الأغنام تحتل شوارع مدريد

المصدر: البيان الالكتروني

احتلت أمس الأحد الأغنام شوارع العاصمة الاسبانية مدريد، في لفتة الهدف منها إبراز أحقية الرعاة في استخدام طرق ريفية قديمة.

يذكر أن مربي الأغنام يدفعون في اسبانيا رسوما رمزية مقابل كل 100 رأس غنم للمرور عبر الطرق الريفية تعادل نحو 50 عملة معدنية نحاسية من القرون الوسطى.

الحدث جلب فضوليين كثيرين للتمتع بمشاهدة الأغنام، وخاصة من الاطفال وأوليائهم الذين يقطنون المدن.