«حكايات استثنائية» تمنح «سياحة أبوظبي» جائزة أفضل فيلم ترويجي

المصدر: أبوظبي - البيان

فازت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بجائزتين في مهرجان المالديف الدولي للأفلام السياحية، عن حملتها الترويجية العالمية سلسلة «حكايات استثنائية».

جاء إعلان ذلك خلال فعاليات المهرجان، التي استمرت لمدة 3 أيام في منتجع «سيام ارو فوشي» في الدولة الواقعة جنوبي آسيا. ونالت الدائرة الجائزة الأولى في فئة أفضل فيلم ترويجي لوجهة سياحية «المدن»، إلى جانب الجائزة الكبرى.

تكريم

يأتي الحصول على هذا التكريم العالمي، عقب فوز «سياحة أبوظبي» خلال يوليو الماضي، بالجائزة الذهبية عن حملتها الترويجية «حكايات استثنائية» من رابطة آسيا والمحيط الهادئ للسياحة.

وأعادت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أخيراً، إطلاق حملتها الترويجية التي ساهمت في استقطاب الإمارة لعدد قياسي من الزوار. إذ تهدف الحملة إلى تعزيز الوعي بإمارة أبوظبي ومقوماتها السياحية والثقافية، وترسيخ مكانتها كوجهة متميزة للترفيه والعطلات والثقافة والأعمال، عبر تسليط الضوء على تجاربها وحكاياتها الاستثنائية.

استراتيجية

وقال سيف سعيد غباش وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: يسرنا الفوز بجائزتين في مهرجان المالديف الدولي للأفلام السياحية. إذ تشكّل حملة «حكايات استثنائية»، محوراً رئيساً ضمن استراتيجيتنا التسويقية، التي نسعى من خلالها إلى نشر رسالة وجهتنا السياحية، ودعوة الزوار لاستكشاف تجاربها التي لا نظير لها، وتشجيعهم على زيادة فترات إقامتهم في أبوظبي، سواء بغرض الترفيه أو الأعمال. وواصل: منذ إطلاق الحملة، حققنا أرقاماً قياسية في عدد الزوار.