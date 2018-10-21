«بريطانيات أضأن العالم».. معرض للناجحات في حقبة السبعينيات

المصدر: Ⅶ إعداد: سيد صالح

يستضيف المعرض الوطني للصور الشخصية بالعاصمة البريطانية لندن فعالية فنية شديدة الخصوصية، وهي معرض للسيدات البريطانيات اللائي أسهمن في تغيير العالم بأنشطتهن، سواءً كانت فنية أو أدبية أو اجتماعية أو غيرها.

وبحسب صحيفة «ذي غارديان» البريطانية، يحمل المعرض اسم «سيدات بريطانيات أضأن العالم في حقبة السبعينيات». وكما يتضح من الاسم، يتخصص المعرض في عرض صور شخصية لسيدات برزن خلال حقبة السبعينيات من القرن الماضي، ولكنه لا يشترط أن تكون السيدات بريطانيات الجنسية، ولكن يشترط أن يكن عشن في بريطانيا واكتسبن شــــهرتهن فيها خلال فترة السبعينيات.

عامل مشترك

وثمّة عامل مشترك بين صور المعرض، أنها التقطت جميعاً خلال فترة السبعينيات وبكاميرا المصورة البريطانية المخضرمة، مايوت ماجناس، التي تبلغ من العمر الآن 84 عاماً، لذا فإن كل الصور تظهر باللونين الأبيض والأسود. والمفارقة الطريفة أن ماجناس نفسها فرنسية المولد، إلا أنها عاشت الفترة الأطول من حياتها في بريطانيا. ومن أبرز الصور التي يتضمنها المعرض صورة طريفة لنجمة السينما البريطانية الشهيرة، جودي دينش، الحاصلة على لقب السيدة من الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا. وتظهر دينش في الصورة وهي تقف بجانب أحد التماثيل وتحاكي وقفته.