«سرب الحمام».. روائي طويل يحلِّق بجائزة مهرجان الكويت

فاز فيلم «سرب الحمام» للمخرج رمضان خسره بالجائزة الأولى في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الكويت السينمائي، الذي أسدل الستار على دورته الثانية مساء أول من أمس.

بطولة وأحداث

الفيلم بطولة داود حسين ومشاري المجيبل ومحمد أكبر ويوسف الحشاش وبدر الشعيبي وبشار الشطي وجمال الردهان، وتدور أحداثه أثناء الغزو العراقي للكويت عام 1990، حيث تجد إحدى مجموعات المقاومة نفسها محاصرة وتصبح أمام خيارين، إما القتال أو الاستسلام. وفي المركز الثاني جاء فيلم «عتيج» للمخرج أحمد خلف، بينما فاز بالمركز الثالث فيلم «صحوة» للمخرج محمد صلاح المجيبل. وبلغ إجمالي قيمة الجوائز 54 ألف دينار، مقسمة إلى 29 ألف دينار للمركز الأول، و14 ألفاً للمركز الثاني و11 ألفاً للمركز الثالث.

أما في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة فقد فاز بالمركز الأول فيلم «الغرفة» للمخرج عمار الموسوي، وفاز بالمركز الثاني فيلم «حاتم صديق جاسم» للمخرج أحمد إيراج، ونال المركز الثالث فيلم «كومبارس» للمخرج عبدالعزيز البلام. ومنحت لجنة تحكيم المهرجان جائزتها الخاصة لفيلم «بيت أبوي» للمخرجة نورة المسلم.

لجنة وتوصيات

تشكلت لجنة التحكيم برئاسة الكاتب والباحث الكويتي عامر التميمي، وعضوية المخرج البحريني بسام الذوادي، والناقد المصري طارق الشناوي، والممثلة الأردنية نادرة عمران. وفي توصياتها شددت لجنة التحكيم على أهمية عقد هذا المهرجان بشكل سنوي منتظم.