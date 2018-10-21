كارول وباتريك ضيفا «حكايتي مع الزمان»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

جمهور تلفزيون دبي على موعد مساء اليوم، بعد موجز أخبار العاشرة بتوقيت الإمارات، مع رابع حلقات الموسم الجديد من برنامج «حكايتي مع الزمان» على شاشة تلفزيون دبي، والذي يتيح لضيوف حلقاته الجديدة، كيف سيكون مظهرهم في مراحل مختلفة من العمر، وذلك بجهود وخبرة فريق محترف من أهم اختصاصي المكياج والتجميل في العالم العربي.

وتستضيف الإعلامية ريما كركي، مقدمة الموسم الجديد، النجمة كارول سماحة، التي اختارت شقيقها باتريك الذي حضر من كندا خصيصاً، ليعيش معها هذه التجربة، حيث يكشفان للجمهور أسرار ذكرياتهما، منذ أيام الطفولة، وأحلام المراهقة والصعود إلى النجومية، مروراً بالحاضر، وصولاً إلى نسختهما الأكبر سناً.

أخوة

ولتثبت الحلقة الجديدة أن رابط الأخوة وأفراد الأسرة الواحدة، لم ولن يتغير مع مرور السنين والعقود، وسيبقى من أقوى الروابط والعلاقات الإنسانية، رغم أن كارول وشقيقها صدما في البداية من التجاعيد والتغييرات التي حفرها الزمن على وجهيهما وشكلهما، لكنهما تقبلا بعد ذلك الفكرة، ورحبا بالسن وعلاماته شكلاً ومضموناً.

ارتقاء

وسيتابع الجمهور في حلقات الموسم الجديد على شاشة تلفزيون دبي، مراحل تقدم الضيوف بداية من لحظة اشتراكهم في البرنامج، وبعد 20 عاماً، وصولاً إلى 40 عاماً، لمعرفة ردود أفعالهم، وبماذا سيشعرون عند التعرف إلى نسختهم الأكبر سناً، في الوقت الذي يجيب الضيفان في كل حلقة على مجموع الأسئلة التي تتسم بالعفوية، وتدفعهم للحوار العفوي بطريقة تحرك مشاعر الجميع، على اعتبار أن هذا التحول الخارجي والتقدم في العمر، يمس قلوب النجوم والضيوف والمعجبين على حد سواء.