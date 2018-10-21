المصوّرة الإماراتية.. ضوءٌ يتوهّج إبداعاً - الجزء الثامن

تناولنا في الجزء السابع من سلسلة الإبداع البصري الخاص بالعدسة النسوية الإماراتية، حالة نجاحٍ مميزّة لمصورةٍ إماراتية من «ذوات الهمم»، وهي ليلى الحوسني.

في الجزء الثامن من هذه السلسلة الـمُشرّفة، نتناول حالةً إبداعيةٍ أخرى من «ذوات الهمم»، وهي المصورة الإماراتية سلمى السويدي. فرغم كونها من «ذوات الهمم»، فقد مارست تصوير الحياة البرية منذ عام 2008.

تخصّصت في عالم الطيور، وحصلت على عضويات في أندية التصوير الفوتوغرافي المحترفة، مثل FIAP وUAP، وحصدت أعمالها جوائز محلية ودولية، أهمها الميدالية الذهبية في مسابقة FIAP.

بسبب الإعاقة الحركية في إحدى قدميها، تواجه تحدي التنقّل والحركة مع معدات التصوير الثقيلة، لكن عزيمتها وإصرارها كانا أقوى، فرسمت طريقاً يميّزها عن مُصوّري الطيور الآخرين، وأصبح اسمها مرتبطاً بصور الأعشاش، فهي تعتبر نفسها «أم الطيور»، كونها تلتقط الأمومة في لقطات الحياة البرّية، وبالأخص في حياة الطيور.

تقول سلمى: هذه الفكرة تأخذني إلى أبعد من أن يكون الموضوع مجرّد صورة، فهي اختصارٌ لحياة كائن، وتأمّلٌ في عظمة الخالق. كما تنوي سلمى إصدار كتابٍ عن الطيور المتكاثرة في الإمارات.

سلمى كغيرها من المبدعات الإماراتيات المجتهدات، حَصَلت على دعمٍ مستحق تفخرُ به كثيراً.

تقول: أعتزّ كثيراً بأني حظيتُ بفرصة عرض أعمالي أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسَرّني اهتمام سموّه وتقديره للجهد الذي أبذله في توثيق الحياة البرّية في محميّات المرموم الصحراوية في دبي، وكانت هديّةً غاليةً أن أمَرَ بتوفير بطاقةٍ لي لدخول المحميّات الخاصة بسموّه، وتوثيق الحبارى و«الكراوين» التي طالما حلمت بالحصول على صورٍ لها.

فلاش

سلمى... الإبداع البصري عندما ترتقي به الهمّة العالية.

Ⅶ جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي

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