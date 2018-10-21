1697 مرشحاً لجائزة سلطان العويس الثقافية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، أن عدد المرشحين المتقدمين لنيل الجائزة للدورة 16 (2018-2019) بلغ 1697 مرشحاً.

ترشّح

فقد ترشح في الشعر 300 مرشح، وفي القصة والرواية والمسرحية 415 مرشحاً، وفي الدراسات الأدبية 268 مرشحاً، وفي الدراسات الإنسانية 472 مرشحاً، وفي الإنجاز الثقافي والعلمي 242 مرشحاً، وسيتم غلق باب الترشيح في 31 ديسمبر المقبل. وكانت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية أعلنت فتح باب الترشيح للدورة 16 (2018 - 2019) في فبراير الماضي، وبادرت المؤسسة بإرسال استمارات الترشيح إلى معظم الجامعات العربية والمؤسسات والاتحادات والأسر الأدبية والثقافية ودور النشر.

قيمة

أما عن طريقة الترشيح لنيل الجوائز، فيحق للمبدع ترشيح نفسه مباشرة إلى الأمانة العامة، كما يحق لـ5 من الأدباء العرب ترشيح من يرونه مناسباً لنيل الجائزة، علماً أن إجمالي قيمة الجوائز 600 ألف دولار.