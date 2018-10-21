روزنامة «ثقافة الشارقة» تحتفي بالمسرح في أجندتها الإبداعية

المصدر: الشارقة - وام

تستعد إدارة المسرح في دائرة الثقافة بالشارقة لتنظيم سلسلة متنوعة من المهرجانات والملتقيات المسرحية، خلال الفترة من ديسمبر 2018 إلى مارس 2019.

استكشاف

وقال أحمد بورحيمة مدير الإدارة، في اجتماع ضم اللجان العاملة، وعقد بقصر الثقافة، إنه يجيء في مستهل الأنشطة، التي ستقيمها الإدارة «مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي»، المكرس لاستكشاف واستظهار الصلات الكائنة والممكنة بين أشكال التعبير الأدائي والسردي، التي طورتها البيئات الصحراوية العربية والفن المسرحي.

وينتظر أن ينظم المهرجان في الفترة 13 إلى 17 ديسمبر المقبل، وفي يومي 26 و27 من ديسمبر تحل الدورة 8 من مهرجان الشارقة للمسرح الكشفي الملتقى الموجه لمنتسبي مفوضيات الكشافة. كما تحفل روزنامة الأنشطة المسرحية في الشارقة بدورة سادسة من مهرجان خورفكان المسرحي، الذي يتميز بامتداده على مدى يوم كامل في يوم 25 يناير المقبل، كما يتفرد باستضافته لتشكيلة واسعة من العروض الأدائية الدولية.